فيلم The Fall guy يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفيلم السعودي “شباب البومب” شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية، إذ حقق هذا الأسبوع 2.66 مليون ريال (709.2 ألف دولار أميركي) مقابل 58.9 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 9.12 مليون ريال (2.43 مليون دولار) لأكثر من مائتي ألف تذكرة، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

لاحقه فيلم الأكشن والخيال العلمي Godzilla X Kong: The New Empire، والذي جاء بالمركز الثاني، بالتزامن مع الأيام الأولى لطرحه في دور العرض بالمملكة، محققاً 2.84 مليون ريال (758.6 ألف دولار) لـ43.2 ألف تذكرة.

ويتنافس في دور العرض السعودية، 23 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، وسط إقبال جماهيري كبير، فقد بلغ إجمالي إيرادات هذه الأفلام طوال الأسبوع الماضي نحو 12.3 مليون ريال (3.28 مليون دولار) لـ228.8 ألف تذكرة.

وكشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، عن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر السعودي، وجاء الفيلم المصري “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة الثنائي هشام ماجد وهنا الزاهد، بالمركز الثالث، محققاً 2.3 مليون ريال (618 ألف دولار) لـ42.4 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه خلال الأسبوعين الماضيين 7.7 مليون ريال (2.06 مليون دولار) لـ146.1 ألف تذكرة.

وفي أسبوعه الأول هناك، جاء فيلم الأنيميشن الأميركي KUNG FU PANDA 4، بالمركز الرابع، محققاً 839.7 ألف ريال (223.8 ألف دولار) لـ14.4 ألف تذكرة، لاحقه في المركز الخامس فيلم The Ministry Of Ungentlemanly Warfare إخراج جاي ريتشي، محققاً 766.2 ألف ريال (204.2 ألف دولار)، ليحقق خلال الأسبوعين الماضيين 4.4 مليون ريال (1.17 مليون دولار) لـ85.4 ألف تذكرة.

أما المركز السادس، ذهب للفيلم المصري “عالماشي” بطولة علي ربيع، محققاً 757.9 ألف ريال (202 ألف دولار) لـ14 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه طوال الأسبوعين الماضيين 4.25 مليون ريال (1.13 مليون دولار) لـ80.4 ألف تذكرة.

وجاء بالمركز السابع، فيلم DUNE : PART 2، بعدما حقق 558.6 ألف ريال (148.9 ألف دولار) لـ8.8 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه طوال الشهرين الماضيين 8.49 مليون ريال (2.26 مليون دولار) لـ126 ألف تذكرة.

أما فيلم الأكشن الكوميدي الهندي Aavesham، جاء بالمركز الثامن، محققاً 275.4 ألف ريال (73.4 ألف دولار) لـ5.8 آلاف تذكرة، ليبلغ ما حققه خلال الأسبوعين الماضيين مليون ريال تقريباً (290.4 ألف دولار) لـ22.9 ألف تذكرة.

وجاء فيلم الرعب الأميركي The First Omen بالمركز التاسع، محققاً 256.4 ألف ريال (68.3 ألف دولار) لـ5 آلاف تذكرة تقريباً، ليصبح إجمالي الإيرادات الذي حققها منذ طرحه قبل أسبوعين 1.6 مليون ريال (427 ألف دولار) لـ30.3 ألف تذكرة.

وتذيل فيلم الأكشن Bricklayer، قائمة Top 10 في شباك التذاكر، محققاً 244.1 ألف ريال (65 ألف دولار) لـ4.7 آلاف تذكرة، ليحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 1.34 مليون ريال (359.7 ألف دولار) لـ25.6 ألف تذكرة.

وتستقبل دور العرض السعودية، 7 أفلام جديدة دفعة واحدة، بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، وهي: الفيلم الكوميدي الرومانسي الأميركي Challengers، وفيلم الحركة والجريمة Civil War، والأكشن والإثارة Monkey Man.

كما سيطرح 3 أفلام أنيميشن، وهي Black Dragon، وBarbie & Stacie، وSpy x Family، وأخيراً الفيلم المصري “شقو” بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح.