صابر الرباعي: “الباشا” أغنية خفيفة الظل.. ودخولي التمثيل أمر وارد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان صابر الرباعي، بأغنيته الجديدة “الباشا”، المُقرر طرحها، الخميس 9 مايو، داخل أحد الاستديوهات بالقاهرة، وهي كلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع طارق عبد الجابر، وألحان محمود خيامي، الذي يُجدد التعاون معه للمرة الثانية.

وقال صابر الرباعي، خلال حواره مع “الشرق”، إنّ هذه الأغنية تتميز بأنها “خفيفة الظل” وتحمل حالة غنائية جديدة، ومن المُقرر تصويرها فيديو كليب خلال الفترة القليلة المُقبلة، فور الاستقرار على موقع التصوير سواء في مصر أو لبنان.

“من أقرب الأغاني لي”

وتطرق خلال الحديث، إلى أغنيته الأخيرة “سألت عليكي” الذي سبق وطرحها في عيد الفطر الماضي، قائلاً: “من أكثر الأغنيات القريبة لقلبي، وأعتبرها إضافة هامة لأعمالي الغنائية، وذلك يأتي كونها بسيطة، وتتضمن حالة درامية كاملة جديدة، وأكثر ما جذبني لها طريقة توزيعها، فهي موسيقياً بلا رتم أو إيقاع، وذلك يُعد حالة موسيقية مختلفة ومميزة”، لافتاً إلى أنه سجل هذه الأغنية منذ عامٍ ونصف العام، لكن تأجل طرحها كل هذا الوقت.

وأكد أنه صار يواجه صعوبة شديدة في اختيار أعماله الغنائية الجديدة، موضحاً “إيجاد أغنية جديدة في كلماتها ومعناها وصياغتها وألحانها أمراً مرهقاً وصعباً للغاية، ويحتاج لجهدٍ كبير في ظل وجود كم كبير من الأغاني”.

وشدد على حرصه الدائم على التجديد في اختياراته الفنية، قائلاً: “أبرز ما يشغلني، أن أكون متجدداً ومتطوراً، سواء في البحث عن الأسماء التي أتعاون معها، أو الأصوات التي يمكن تقديم دويتوهات معها، حال وجود فرصة مناسبة”، متابعاً “يصعب عليّ حالياً تحديد أهم ملامح هذا التطور والتجديد الذي أبحث عنه، لكن قد أصل له خلال تواجدي داخل الاستديوهات مع الملحنين والموزعين”.

وأشار إلى أنه يواصل حالياً التحضير لأغانٍ جديدة، إذ يعتزم طرح نحو 5 أغاني خلال الفترة المُقبلة، بواقع أغنية واحدة كل شهر.

الألبومات الغنائية

وعن سبب توقفه عن إصدار ألبومات كاملة خلال الفترة الأخيرة، والاعتماد على طرح أغنيات “سينجل” من وقتٍ لآخر، أوضح صابر الرباعي، أنّ “صناعة الألبوم حالياً أصبحت صعبة جداً، وتتطلب وقتاً طويلاً في التجهيز، بداية من اختيار الأغاني وتسجيلها”.

وتابع “الوقت صار سريعاً، واختيار الأغاني في فترة قصيرة يُعد أمراً خطيراً جداً، لذلك قررت مواكبة ما يجري، وطرح أغنية فردية كل فترة”.

وعن إمكانية تقديمه للقصائد الغنائية خلال الفترة المُقبلة، قال إنّ: “القصيدة بمثابة أغنية نخبوية، وبالطبع لازال لها جمهورها، ولكن السائد حالياً غير ذلك، وأذواق الجمهور اختلفت كثيراً، وبالنهاية أتمنى أنّ تظل القصائد موجودة دوماً”.

ولفت إلى أنّ “الجمهور في حفلاتي بمصر وتونس والسعودية ودول الخليج عموماً، يطلبون منّي غناء هذا النوعية من الأغاني، والقصائد من أساسيات الأغنية الراقية المميزة”.

وعن اختيار أعنيته “سيدي منصور” ضمن أفضل 100 أغنية بالوطن العربي وشمال إفريقيا في القرن 21 في استفتاء مجلة “رولينج ستون” الأميركية المتخصصة بالموسيقى، قال “أشعر بسعادة شديدة، خاصة وأنها أغنية تونسية تراثية”.

وعن مدى اهتمامه بتصدر أغانيه الجديدة لـ”التريند”، قال إنّ: “التريند أصبح لغة العصر، ولكن أنا في مرحلة لا أبحث عنه، لأنني لديّ تاريخاً من الأغاني والنجاحات، والجمهور لا يحكم عليّا من أغنية جديدة وهل تصدرت التريند من عدمه”.

حفلات غنائية

وقال صابر الرباعي، إنه يستعد لجولة في الوطن العربي، خلال صيف 2024، لإحياء مجموعة من الحفلات، في تونس، ومصر، والكويت وحتى قبرص، متابعاً “قد تكون هناك حفلات في دول أخرى، لكن لم أتعاقد عليها بشكلٍ رسمي حتى الآن”.

وعن مشاركته في المهرجانات الموسيقية الغنائية العربية خلال الفترة المُقبلة، قال: “أعتز جداً بالمشاركة في هذه المهرجانات، وأرحب بها ولكن هذا يتحدد بناءً على مواعيدها وارتباطاتي، وإذا كان الوقت يسمح بتواجدي فيها، أوافق فوراً”.

وحول موقفه من دخول مجال التمثيل، أكد أنه لا يمانع من خوض التجربة، حال وجود عرض مناسب، قائلًا: “الباب مفتوح بالنسبة لي، ولا توجد لدىّ مشكلة، سواء كان عملاً مسرحياً غنائياً أو درامياً أو سينمائياً، لكن شرط العثور على عمل يدفعني للتواجد”.

واختتم صابر الرباعي، حديثه مع “الشرق”، بالحديث عن الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، الذي وافته المنية قبل أيام، قائلاً: “أعتبر رحيله خسارة كبيرة لكل الفنانين، وكل من كان يعرفه عن قرب، وكانت تجمعني به علاقة فنية وإنسانية”.

ووصفه بقوله: “كان أديباً وشاعراً غنائياً مميزاً، سواء في أعماله بالفصحى أو اللهجة الخليجية، وكان إنساناً نقياً”.