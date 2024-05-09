روبي تتألق بإطلالات صيفية أنيقة في أحدث كليباتها "الليلة حلوة"

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية روبي في الفيديو كليب الجديد "الليلة حلوة" الذي طرحته مؤخرا عبر يوتيوب بإطلالات أنيقة.

وظهرت روبي في الإطلالة الأولى، بلوك صيفي، إذ ارتدت تنورة قصيرة جينز، ونسقتها مع "توب" باللون الأبيض، وفوقه قميص باللون الزهري.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت روبي فستان طويل وبقصة واسعة، باللون الأحمر، جاء ضيقا يعانق الجسد من فوق، وواسع عند الطبقة السفلى.

كما ارتدت روبي في الفيديو كليب، فستان باللون الأزرق بقصة واسعة، جاء بصيحة الكتف الواحد، "One Shoulder"، وتميز بفتحة جانبية طويلة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت روبي المكياج وتسريحة الشعر نفسها في إطلالاتها الثلاثة، إذ تركت شعرها منسدلا مع تموجات بسيطة، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها.

يذكر أن اغنية "الليلة حلوة" من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، ومكس وماستر عمرو الخضري، وإخراج أحمد عبد الوهاب.



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