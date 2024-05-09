انهيار كريم عبدالعزيز أثناء تشييع جثمان والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل النجم كريم عبدالعزيز في نوبة من البكاء، عقب تشييع جثمان والدته السيدة سهير عبدالعزيز، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم

وحرص عدد من النجوم على مؤازرة كريم عبدالعزيز وحضور الجنازة، أبرزهم: لبلبة، يسرا، أحمد السقا، مصطفى شعبان

وكان المكتب الإعلامي للنجم كريم عبدالعزيز قد أعلن خبر الوفاة عبر فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز.. والدة النجم كريم عبد العزيز، تشيع الجنازة اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر"

ويقام عزاء والدة الفنان كريم عبدالعزيز، اليوم الخميس بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.