بعد نجاحه في “السرب”.. أحمد السقا يتخذ هذه الخطوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد السقا في مسلسل “العتاولة” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وكذلك فيلم “السرب” المعروض حالياً في دور السينما في والوطن العربي وجمعه إيرادات تقارب الـ 18 مليون جنيه بعد أسبوع عرض، أفادت بعض المصادر أن السقا قرر خوض موسم الشتاء السينمائي المقبل بفيلم جديد سوف يكون مفاجأة لجمهوره، وهو يحمل عنوان “ثلج أحمر” ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

وكشفت المصادر أن الفيلم تم تأجيل تصويره بعد أن كان مقرراً عرضه في العام الجاري، إلا أن انشغال السقا بتصوير مسلسل “العتاولة”، وقرار الشركة المنتجة لفيلم “السرب” عرضه بالتزامن مع أعياد تحرير سيناء، دفع الشركة المنتجة لفيلم “ثلج أحمر” لاتخاذ قرار بتأجيل التحضير للعمل وعرضه في موسم الشتاء المقبل.

وسوف يبدأ أحمد السقا بالتحضير للفيلم في الأيام المقبلة استعداداً لبدء التصوير حتى ينتهي منه قبل أن يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.