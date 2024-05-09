موسيقار شهير يكشف حالة عادل إمام الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الموسيقار الشهير خالد حماد عن فخره بما قدّمه من موسيقى تصويرية لأفلام الفنان عادل إمام طوال مسيرته الفنية، مشيراً إلى أنه اعتاد على شائعات مرضه ووفاته، وأنها تُطلق بهدف “التريند”، وكاشفاً أيضاً عن بعض المواقف التي جمعته بـ”الزعيم”.

وتحدث حماد قائلاً: “كنت محظوظاً بالتعاون مع عادل إمام منذ أول فيلم “أمير الظلام”، وهذا شرف كبير لي، وهو مواليد برج الثور مثلي… وكنا نصور أحد الأعمال في باريس واحتفلنا بعيد ميلادنا معاً، وهذا أمر لا أستطيع نسيانه”.

وأضاف: “اعتدنا على أخبار مرض ووفاة “الزعيم”، وتخرج شائعات من وقت لآخر من أجل “الترند”، لكن أستاذ عادل بخير وهو يستمتع بالحياة مع أسرته وأولاده، ودائماً ما أُُسأل نفس السؤال عن صحة “الزعيم”، أسأل رامي فيقول لي تعالى شوفه وقريباً سأزوره”.

الجدير بالذكر أن عادل إمام شارك في مسلسل “فلانتينو”، الذي عُرض في عام 2020، وتدور أحداثه حول “نور عبد الحميد” الشهير بـ”فلانتينو”، وزوجته “عفاف”، وهو رجل يمتلك سلسلة مدارس أطلق عليها اسم “مدارس فلانتينو”، ونتيجة لقوة زوجته وسيطرتها على مجرى الأمور، يحدث الكثير من المفاجآت.