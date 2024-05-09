هاني شاكر يسخر من اتّهامه بسرقة أغنية.. وهذا ردّه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الكبير هاني شاكر عن موقفه من اتهام الشاعر هاني عبد الموجود له بسرقة كلمات أغنية “رحماكي”، التي قدّمها قبل أكثر من 15 عاماً.

وقال هاني في تصريح خاص لـ”لها”: “هاني عبد الموجود يبحث عن الشهرة على حسابي، وهو كان فين من 15 سنة ويمكن أكتر لمّا الأغنية نزلت! مشكلته مع مؤلف الأغنية وليست معي أو مع الملحن أو المنتج”. وتابع ساخراً: “أحسن حاجة تسيبوه كده يكمل نوم 15 سنة تانيين”.

وبدأت الأزمة عندما تقدّم الشاعر هاني عبد الموجود ببلاغ الى قسم شرطة الدقي يتهم فيه المطرب هاني شاكر بسرقة أغنية “رحماكي”، حيث قال المدعي في بلاغه إنه توجّه الى شركة “عالم الفن” وعرض الأغنية على صاحب الشركة لكنه رفضها حينها، ليتفجأ بعدها بطرح الأغنية بصوت الفنان هاني شاكر.

من ناحية أخرى، طرح هاني شاكر أخيراً أغنية بعنوان “بلاد البخت”، بتقنية الـAI، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري.