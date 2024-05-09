نيكول سابا لجمهورها .. "خِلصت خلاص"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النجمة نيكول سابا عن موعد طرح أحدث أغانيها باسم "خِلصت خلاص" التيل تعد أول أغانيها خلال موسم الصيف والتي تقدمها بطابع سريع ومختلف عن أغانيها السابقة.

وروجت نيكول لأغنيتها الجديدة بصورة صيفية رشيقة بلوك المتمردة على حبيبها كبوستر للأغنية الجديدة، ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت أن أغنيتها الجديدة ستطرح اليوم عبر جميع المنصات في تمام الساعة الثامنة مساء.

أغنية خلصت خلاص من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

وكانت أبدت النجمة اللبنانية نيكول سابا سعادتها بنجاح حفلها الغنائى بالساحل الشمالى.

وأكدت نيكول سابا فى تصريحات صحفية:"من أسعد لحظات حياتى، عندما أكون على المسرح وأغنى أمام الجمهور المصرى في حفلاتى، لأن الجمهور المصرى له مذاق خاص ودائماً أنتظر لقائى لهم وخاصة فى حفلات الساحل الشمالى".

وكانت حرصت أسرة أغنية "فيلينج كول"، على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة نيكول سابا، وحرصوا على إحضار تورتة والاحتفال بهذه المناسبة، وذلك بعد النجاح الذي حققته نيكول سابا من خلال طرح أغنية "فيلينج كول" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو.

أبدت النجمة اللبنانية نيكول سابا سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة "feeling cool"، مؤكدة أنها اختارت هذه الأغنية لبساطتها والطاقة الإيجابية التي تحتويها، مؤكدة أن الأغنية خطفتها وجذبتها لتقديمها بشكل كبير.

نيكول سابا

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أغنية "فيلينج كول" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو، والكليب من إخراج ايلى فهد.

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وحرص الممثل يوسف الخال، زوج النجمة اللبنانية نيكول سابا، على الظهور معها فى كليبها الجديد "فيلينج كول"، حيث ظهر لمدة ثوانى معدودة وهو يؤدى حركات استعراضية بجوار زوجته.

فيلينج كول أغنية تحمل الفرح والطاقة الإيجابية

أغنية "فيلينج كول" أغنية صيفية تحمل الكثير من الفرح والطاقة الإيجابية وهو ما عكسه الفيديو كليب، والأغنية موجهة لكل الأشخاص الذين يريدون ان يغيروا مودهم وأن يشعرون بالسعادة فقط.

نيكول سابا ويوسف الخال

سمك القرش

وكانت طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، مؤخرًا، أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

وكانت أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلًا غنائيًا في القاهرة، يوم الجمعة 27 يناير الماضي.

نيكول سابا

وكانت طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أحدث أغانيها على"يوتيوب" والتي تحمل اسم "سمك القرش"، من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

نيكول سابا

آخر أعمال نيكول سابا فى الدراما

وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وكانت شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

نيكول سابا

بدت نيكول بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا مجسمًا باللون "الأحمر"، صمم من قماش من دون نقاشات، أكملت اللوك بشنطة حمراء، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

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نيكول سابا

اعتمدت نيكول تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.