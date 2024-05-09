أسماء جلال تنضم لفيلم "فيها إيه يعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة أسماء جلال لفريق عمل فيلم "فيها إيه يعني"، الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف وليد المغازي، مصطفى عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسماء جلال تألقت خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "أشغال شقة"، من بطولة هشام ماجد، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أيضاً خلال موسم رمضان 2023، بمسلسل "الهرشة السابعة"، الذي بحث عن مظاهر الارتباك التي تطرأ على العلاقات الزوجية بعد مرور السنوات السبع الأولى وعلله وأسبابه، في قصة مشوقة جذبت الأنظار خلال الموسم الرمضاني.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.