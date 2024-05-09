في أول ظهور بعد وفاة والدتها.. سيرين عبدالنور توجه رسالة إلى الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة سيرين عبدالنور الشكر لكل الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في والدتها، التي وافتها المنية في أبريل الماضي.

وقالت "سيرين"، في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها، ببرنامج "عرب وود"، على موقع "إنستجرام": "شكرًا لكل الفنانين الذين حضروا التعازي، الفنانين بالنسبالي عائلتي الثانية، وأنا كنت سعيدة بحضورهم".

وأضافت: "أوقات كتير لما تكوني ضعيفة وحزينة بتبقى عايزة حد يواسيكي، أشكر الفنانين الذين حضروا العزاء وإن شاء الله أكافيهم بالأفراح".

وتوفيت والدة الفنانة سيرين عبد النور، أبريل الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث نشرت الفنانة صورة تجمعها بوالدتها بالمستشفى عبر استورى حسابها الشخصى على انستجرام، وعلقت قائلة: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".

وتشارك سيرين عبدالنور، في مسلسل النسيان، بمشاركة عدد آخر من الفنانين أبرزهم: "قيس الشيخ نجيب، كارول عبود، وفادي أبي سمرا، وأسامة المصري، وندى بو فرحات، وسلمى شلبي، وإيلي كريستفريدوس، وسامي أبو حمدان ويورغو شلهوب".

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