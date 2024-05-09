وفاة والدة الفنانة يسرا اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي، عن وفاة والدته عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك" وعلق: "سوسن راحت لمحمود".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما على نعي والدة الفنانة يسرا اللوزي منهم المخرج الكبير خيري بشارة، وعلق: "أبكي منذ سماعي ذلك الخبر شديد الحزن والصادم للغاية، وأرفض تصديقه، أرقدي في سلام أيتها السيدة الفاضلة النبيلة الملاك الأرضي الجميل سوسن مارديني".

إلى جانب الشاعر أحمد حداد ونعاها قائلا: "طنط سوسن مارديني سابتنا، كانت ست جميلة ورقيقة، دخلت بيتهم كذا مرة، اخر مرة شكرتني على ديوان استراتيجية القهوة وعلى القصيدة اللي عن زوجها الصديق والأستاذ محمود اللوزي الله يرحمه، هي دلوقتي راحت له بعد فراق 3 سنين، خالص عزائي لابنتها صديقتي العزيزة الفنانة يسرا اللوزي، وللمخرج أحمد اللوزي وعائلة المخرج الصديق خيري بشارة".

وسيتم تشييع الجثمان غدًا الجمعة من مستشفى الأنجلو بالزمالك، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة، وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبلين.

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