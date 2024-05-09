فن ومشاهير

عرض أفلام خريجيين المدرسة العربية للسينما بمركز الثقافة السينمائية

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ياسر رشاد - القاهرة -  

يعرض مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر الثلاثاء المقبل ١٤مايو  مجموعة أفلام خريجيين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة  د.مني الصبان .
ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي  أحمد سعد الدين يناقش خلالها الأفلام مع خريجي المدرسة  والجمهور من محبي السينما .
وجدير بالذكر أن التعاون بين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون  سوف يستمر خلال المرحلة القادمة وذلك طبقا لتوجيهات د. حسين بكر الداعمة للمواهب من الشباب .       
يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.  .

يذكر ان العرض سيقام الثلاثاء ١٤ مايو  في تمام السادسة مساء بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف والحضور مجاني للجمهور العام ومحبي السينما.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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