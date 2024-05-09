بالصور.. أحمد زاهر برفقة نجوم الفن من مهرجان الهلال الذهبي للدراما العربية في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد زاهر، عن حضور حفل عشاء أقيم على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان الهلال الذهبي للدراما العربية في نسخته السادسة هذا العام مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لحفل توزيع الجوائز الذي يقام مساء اليوم الخميس في العاصمة بغداد بحضور نخبة من نجوم الدراما العراقية والعربية.

ونشر "زاهر" صورا رفقة عددا من نجوم المهرجان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "من عشاء أمس للنجوم المكرمة من مهرجان الهلال الذهبي للدراما العربية في بغداد العراق مع النجمة ماجي بو غصن وأخويا وصديقي أسامة الفا ورئيس المهرجان حيدر النعيمي".

وشارك أحمد زاهر بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها بموسم دراما رمضان الماضي وحققت نجاحًا كبيرًأ ونسب مشاهدة مرتفعة وهما مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد.

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