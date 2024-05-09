"إيزيس لمسرح المرأة" يكرم عواطف نعيم وكريمة منصور ومحمود نسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الممثلة والمخرجة عبير لطفي رئيس مهرجان ايزيس الدولي للمسرح عن أسماء المكرمين في الدورة الثانية للمهرجان المقرر عقدها في الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري في عدد من مسارح القاهرة.

قالت إنجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة إن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة عبدالعزيز، التي تعتبر واحدة من أهم نجمات المسرح المصري، وقدمت العديد من الأدوار المهمة على خشبة المسرح في عروض مثل جواز على ورق طلاق والست هدى ودائرة الطباشير القوقازية وغيرها.

وأضافت أن المهرجان يهتم بالاحتفاء بصانعات المسرح وتوثيق إبداعاتهن، ويكرم هذا العام 5 شخصيات مسرحية متميزة من مصر والوطن العربي، وهم الفنانة ومصممة الرقصات كريمة منصور، والراحل د. محمود نسيم والفنانة والمخرجة العراقية د. عواطف نعيم، والفنانة التونسية رجاء بن عمار، والفنانة الراحلة سهام بنت سنية وعبدالسلام.

عقد المؤتمر الصحفي بحضور الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي لهذه الدورة والفنان فتحي عبدالوهاب، والكاتبة والنائبة البرلمانية ضحى عاصي، ود. أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقا ومستشار مناحي الحياة في مؤسسة مصر الخير والإعلامية مشيرة موسى والناقد الفني محمد عبدالرحمن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والسفير فهمي فايق الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم والمخرجة والكاتبة عبير علي حزين مديرتا المهرجان ومنى شاهين المديرة التنفيذية للمهرجان.

تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المراكز والمؤسسات، منها: هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الانتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة ودار الأوبرا المصرية، وستوديو عماد الدين وكالتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، والمعهد الثقافي الفرنسي.