"مياه تحت الجلد".. راندا البحيري تكشف أسباب زيادة وزنها الفترة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة راندا البحيري عن أسباب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة، وتأثير ذلك على حالتها الصحية والنفسية.

ونشرت راندا البحيري، تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "اطمنوا عليّا أنا كويسة جدا الحمد لله، اللي كان مخليني مش فرحانة من فترة طويلة، إن كان فيه أسرار كتير وحاجات مقولتهاش لبني آدم وحاولت أقولها للناس المعنية بحلها ومعرفتش، بس بجد لما خرجت مني للناس القريبين الطيبين ارتحت الحمد لله جدًا".

وأضافت: "إنما فكرة الشغل وكده أنا مش بشتكي أساسًا، ولا عايزة حاجه من حد، والحمد لله أنا حالتي المادية كويسه جداً وشغاله في حاجات كتير تانية غير التمثيل".

وعن زيادة وزنها، أوضحت راندا: "بالنسبة للوزن الزائد اللي ظهرت بيه في حلقة الإعلامية الجميلة، مروة صبري فأنا كنت خارجه من دور برد قاسي قعد معايا شهر خدت فيه ٣ علب مضاد حيوي و خدت دواء علشان أقدر أتنفس وخدت دواء للحساسية، الأدوية خلت المياه تتحبس تحت الجلد".

وأكملت: "ده غير إن الزاوية اللي اتصورت منها كانت مش حلوة تمامًا والاضاءه متظبطتش علي وشي صح".

وأتمت: "أنا كنت مرتبطة ببرنامجين، برنامج مروة صبري وبعدها بـ ١٨ساعة برنامج مروة عبد المنعم علي قناة الشمس، وبالرغم من أن الوزن الزائد مش حاجه المفروض أطلع أبررها، بس أنا حبيت أوضح مش أبرر علشان لاحظت إن فعلاً فيه ناس خافت عليّا و فيه ناس تانيه ابتدت تطلع إشاعات، إن فيه عندي حاجة أكبر من كده، بس الحمد لله أنا بطمنكم مفيش أي حاجه وأصلا المياه اللي تحت الجلد دي نزلت بعد تصوير البرنامج بـ٤٨ ساعة، وأنا دلوقتي حالا أحسن بكتير".

وكانت آخر مشاركات راندا البحيري بفيلم "دولارات دولارات" عام 2023 وسط مشاركة عدد من نجوم السينما المصرية وهم الفنان نضال الشافعي، الفنانة منة فضالي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة هالة فاخر، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.

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