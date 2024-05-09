صور وفيديو.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور بإطلالة ساحرة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة هنا الزاهد، في أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام".

ونشرت "هنا"، صورا جديدة وفيديو من أحدث جلسة تصوير قامت بها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت خلالها بإطلالة متميزة، مرتدية فستان سوارية باللون الفوشيا واعتمدت على المكياج الهادئ، الذي أبرز جمال ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة هنا الزاهد، وجاءت التعليقات كالتالي: "تجنن واللوك ولا غلطة"، "يا نهاري على الجمال"، "الملكة الجميلة"، "قمر حبيبتي"، "مفيش أحلى من كده بجد".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد، في بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، بمشاركة كلًا من، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جان رامز" وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي

اقرأ أيضا..

تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.. "ماكليمور" يغني "قاعة هند" في نيوزيلندا

الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ ريم البارودي (صور)