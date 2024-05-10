الممثل الكويتي محمود بوشهري يواجه إجراءات قانونية بعد مشاركته في فيلم شهر زي العسل

تفيد المعلومات بأن وزارة الإعلام الكويتية قد أحالت الممثل محمود بوشهري إلى النيابة العامة بعد مشاركته في فيلم “شهر زي العسل”، الذي بدأ عرضه على منصة نتفليكس. يشار إلى أن الفيلم يشتمل على بعض المشاهد الجريئة.

في تحديثه الأخير على حسابه في إنستغرام، أبدى بوشهري سعادته بتحقيق الفيلم للمرتبة الأولى عالميًا بـ 14 مليون مشاهدة. وقد عبر عن شكره لجميع القائمين على العمل وأعرب عن فخره بفريق العمل الذي وصفه بـ “فريق الأحلام”.

من جانبها، قامت الممثلة نور الغندور بالتعليق على المشاهد الجريئة في الفيلم، مشيرة إلى أن المجتمع العربي لا يزال غير مستعد لهذا النوع من الأفلام، وأنه يمكن للأجانب قبولها بسهولة. أكدت أنهم يقدمون الفيلم في إطار محترم وعربي، وأنهم لا يسعون إلى إساءة تصوير مجتمعهم.