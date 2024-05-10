جاستن بيبر يحتفل بحمل زوجته هايلي بجلسة تصوير رومانسية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفل مغني البوب الكندي جاستن بيبر بحمل زوجته هايلي بيبر بجلسة تصوير رومانسية نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وسط العديد من تعليقات التهنئة.

وكشف "بيبر" بالجلسة عن انتظار مولوده الأول من زوجته "هايلي" التي تزوجها عام 2018، وظهر "جاستن" بالجلسة وهو يحتفل بخبر الحمل، وحرص على التقاط عددا من الصور التذكارية لزوجته هايلي، كما ظهر وهو يقبلها قبلة رومانسية، موضحا بأحد مقاطع الفيديوهات عن إعادة نذور الزواج بينهما وسط فرحة "جاستن" الذي قام باحتضانها.

وأثار جاستن بيبر، قلق جمهوره ومتابعيه مؤخرًا بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلالها وهو يذرف الدموع وسط تساؤلات حول انفصاله من زوجته "هايلي" ولم يعلق عليها أو يذكر سبب بكائه، وخمن البعض من رواد السوشيال ميديا أن الأمر إما متعلقًا بوجود خلافات مع زوجته "هايلي" أو ربما متعلقًا بحالته الصحية، لتقوم بعدها "هايلي" بالرد على الصورة عبر حسابها على نفس التطبيق، وعلقت: "الباكي الجميل".

View this post on Instagram

وأفادت تقارير إعلامية مؤخرًا أن "جاستن" يصارع أعراض الاكتئاب واعترافه في تصريحات سابقة عن تعاطيه بصفة مستمرة المخدرات والكحول.

اقرأ أيضا:

بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قال محمد عبده في ظهوره الأول؟

"اللهم عوض شبابه في الجنة".. حسين الجسمي ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد