باسم سمرة يكشف 3 أسباب وراء نجاح مسلسل "العتاولة".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان باسم سمرة عن تجربته الدرامية في مسلسل "العتاولة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2024.

وقال "سمرة"، في لقائه ببرنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر راديو "نجوم اف ام"، اليوم الخميس، إنه هناك 3 أمور ساهمت في نجاح مسلسل العتاولة وهي: (مخرج مميز، سيناريو كويس، إنتاج محترم)، مضيفا: "لازم نوفر المناخ الكويس للأجواء دي عشان يطلع شغل حلو".

وأكد أن من أسباب نجاح مسلسل العتاولة، فريق العمل الذي ضم نخبة من ألمع النجوم وهم أحمد السقا، طارق لطفي زينة، مي كساب، صلاح عبدالله، وغيرهم من النجوم الشباب، فضلًا عن اهتمام المخرج أحمد خالد موسى بكل تفاصيل العمل الدرامي.

وأضاف: "مسلسل العتاولة تجربة عظيمة، أنا طلعت سعيد منها على المستوى الفني والإنساني وبقى عندي أصدقاء أكتر، وأكتشفت ناس أول مرة أشتغل معاهم طلعوا نجوم، وكل نجم فيهم يقدر يقوم بمسلسل لوحده".

وشارك الفنان باسم سمرة مؤخرًا في بطولة مسلسل “العتاولة” خلال شهر رمضان 2024، من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، نهى عابدين، ميمي جمال، فريدة سيف النصر.

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