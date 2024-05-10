"قبلة" نرمين الفقي لـ أبوالهول وريم مصطفى مع كلبها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد| معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها بصور جديدة لها من أمام الأهرامات، وهي تمنح تمثال أبو الهول "قُبلة"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

سارة التونسي

الفنانة سارة التونسي، شاركت متابعيها بأحدث ظهور لها من داخل طائرة هليكوبتر، وذلك عبر موقعها على إنستجرام.

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور، صورًا جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها بصورة جديدة مع كلبها في أحدث ظهور لها على إنستجرام.

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها في أحدث إطلالة لها، مرتدية فستان باللون الأبيض، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

إلهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقتها إيناس، الذي أقيم أمس الأربعاء، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ريم البارودي

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها، صورا جديدة من أحد الشواطئ، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية.

بسمة بوسيل

تألقت المطربة بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد، تألقت بإطلالة ساحرة تشبه الأميرات، في أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام".

حمادة هلال

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره ومتابعيه على السوشيال الميديا، أحدث ظهور له أثناء إحياء إحدى الحفلات الغنائية.