نيكول سابا تطرح أحدث أغانيها "خِلصت خلاص" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت المطربة نيكول سابا، مساء الخميس، أحدث أغانيها الجديدة "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

أغنية "خلصت خلاص" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

كنت أعمل قد ما بعمل

وما فيش ولا حاجة عاجباه

يا ما قابل حبي بلا مبالاة

كان لازم نطرده من قلبي

وأقفل بالقفل وراه

ده الحب بلاه لو بالإكراه

دموعي ما بقوش ينزلوا

بشوفه شفاف بهمله

أحوالي بعده اتحولوا

وللاحسن بكتير

برة من قلبي اترمى

والحب لو ليه محكمة

مشاعره تطلع كلها

كلها غش وتزوير