فن ومشاهير

نيكول سابا تطرح أحدث أغانيها "خِلصت خلاص" (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت المطربة نيكول سابا، مساء الخميس، أحدث أغانيها الجديدة "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

أغنية "خلصت خلاص" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

كنت أعمل قد ما بعمل

وما فيش ولا حاجة عاجباه

يا ما قابل حبي بلا مبالاة

كان لازم نطرده من قلبي

وأقفل بالقفل وراه

ده الحب بلاه لو بالإكراه

دموعي ما بقوش ينزلوا

بشوفه شفاف بهمله

أحوالي بعده اتحولوا

وللاحسن بكتير

برة من قلبي اترمى

والحب لو ليه محكمة

مشاعره تطلع كلها

كلها غش وتزوير

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا