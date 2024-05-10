انهيار كريم عبد العزيز في جنازة والدته| شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2024 03:48 صباحاً - فور وصول جثمان السيدة سهير عبد العزيز إلى مسجد الرحمن الرحيم للصلاة عليه، دخل نجلها الفنان كريم عبد العزيز في نوبة من البكاء الشديد والانهيار التام.

وحرص عدد كبير من النجوم أصدقاء كريم على مساندته في مصابه الأليم حيث رافق أحمد السقا ومصطفى شعبان نعش الفقيدة، فور وصوله وخلال الذهاب إلى المقابر.

جنازة والدة كريم عبدالعزيز

وكانت الفنانتان لبلبة ويسرا أول الحاضرين إلى عزاء والدة كريم عبد العزيز، كما حرصت مجموعة كبيرة من النجوم على مواساته وعلى رأسهم أحمد عز الذي لازم صديقه في كل مكان.

النجوم في جنازة والدة كريم عبدالعزيز

ومن أبرز أصدقاء الفنان كريم عبد العزيز الذين حرصوا على مساندته في محنته: أمير كرارة، أحمد حلمي، هاني رمزي، منة شلبي، مها الصغير، أحمد السقا، دنيا سمير غانم، إلهام شاهين، أمير شاهين، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، المخرج مروان حامد، المنتج تامر مرسي، والإعلامي عمرو الليثي.

نجاح كريم عبدالعزيز في رمضان 2024

ومن ناحية أخرى، حقق كريم عبدالعزيز نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل الحشاشين، والذي قدم خلاله شخصية حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين الإرهابية.

الحشاشين ينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، ويتناول تاريخ تأسيس جماعة الحشاشين الإرهابية بقيادة حسن الصباح، والتي شكلت خطرًا على العالم في القرن الحادي عشر وعاشت في إيران، واشتهرت بتنفيذ العمليات الإرهابية وقتل كل من يعارض دعوتها الشيعية.

والعمل مكون من 30 حلقة، عُرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ويشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب وأمينة خليل وشيري عادل وحسن مالك، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

أفلام كريم عبدالعزيز

كما يرتبط كريم عبدالعزيز في الفترة الحالية بأكثر من عمل سينمائي منها الفيل الأزرق 3، لعب عيال مع منى زكي، بالإضافة إلى فيلم جديد يجمعه بـ أكرم حسني ومن إخراج بيتر ميمي.

وسبق وتحدث كريم في تصريحات تلفزيونية خلال الفترة الماضية عن كواليس عدد من أعماله، وقال : أغنيتي في البيت روبي كانت مصيبة سودة، وروحت الاستوديو وقتها وقالوا لا هتغني قولت لهم أنا مش هغني وماكنتش عايز أغني لأني مش بعرف غير إني أتكلم، وفعلا كنت بنده بس في الأغنية والعسيلي وكريم محمود عبدالعزيز اللي غنوا.

كما تحدث كريم عبدالعزيز عن فيلم كيرة والجن، مختتمًا : استمرينا في تصوير هذا الفيلم لمدة 3 سنوات ونصف، ولم يحدث بيني أنا وأحمد عز أية خلافات، وبالطبع هناك نقاش وغيرة فنية بين النجوم ولكن باحترام.

الخليج 365

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