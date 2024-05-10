هدى الإتربى:" شخصية دينا بقيت "كراش" جيل الـ 17 سنة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة “هدى الإتربي” تفاصيل استعدادتها لدورها فى مسلسل "العتاولة" الذى عُرض في شهر رمضان الماضي،خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك" المذاع عبر الراديو 9090.

هدى الإتربى تكشف تفاصيل شخصية “دينا”:

وقالت هدى الإتربي خلال حوارها : "فكرة البنت الجميلة دي حاجة حلوة أوي وميزة مش موجودة عند كل الناس، وأهم نجوم أثروا في حياتنا كانت هند رستم وهدى سلطان وتحية كاريوكا وشادية".

وأضافت: "ده شيء مش بيضايقني بالعكس، بحمد ربنا إنه رزقني بتفاصيل تخليني في منطقة دور الفيديت، أدواتك مسؤوليتك تطوريها في التمثيل وخبراتك ومذاكرة الدور، وممكن يبقى اختيارك يبقى اسمك البنت الحلوة أم جسم حلو وشكرا".

أكدت “هدى الإتربى” أنها لا تمانع في تأدية دور بعيد عن شخصية البنت الجميلة : "الممثل صلصال في إيد المخرج، لو عايز يطلعني ولد هطلع، زي ما حصل مع المخرج خالد يوسف في سره الباتع".

وعن نجاح شخصية "دينا"،قالت "هدى الإتربى:"السوشيال ميديا ورتني أدي إيه المسلسل ناجح والناس شافتنا، وأد إيه دور دينا بقى له صدى حلو أوي، لكن اتخضيت من الهالة بتاعة السوشيال ميديا وقعدت أحللها وأفكر فيها".

وتابعت: "ابتديت ألاقي إن دينا هي الكراش بتاعة الأولاد الصغيرين اللي عندهم 17 سنة وطلعت تريند هي وأغنية قنبلة الجيل،أحلى حاجة إن تأثير دينا كان في جيل 17 و 18 سنة، علشان الشباب في الجيل ده صادقين وبيحبوكي بجد".

وأشارت هدى الإتربي إلى أنها تواصل تطوير نفسها كممثلة قائلة: "أنا طول الوقت بعمل ورش تمثيل، وبعد ما أقفل ورش التمثيل في مصر هروح أمريكا أكمل دراسة".

يذكر أن مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.