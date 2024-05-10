تراند اليوم : بالفيديو: حسن عسيري يتحدث عن ثروته.. ويكشف حجم ميزانية شركة صدف السنوية

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان حسن عسيري عن حجم ميزانية شركة صدف السنوية.

وقال خلال لقاء مع برنامج "احكي مالك"، إن ميزانية شركة صدف تبلغ نحو 120 مليون دولار، مشيرا إلى أنه موظف ولديه حصة قليلة في الشركة.

وردا على سؤال حول قيمة ثروته قال: "أنا مستور، أنا ما ني من الأسرة المالكة، ولا ابن وزير.. والله حتى ابن الوزير صار زينا.. تساوت".

وتابع :"شقاء السنين أعيشه بكل أريحية، وعايش في بيت 700 متر ، وأعيش مع عائلتي في هدوء مستورين ومرتاحين".

وردا على سؤال حول أمنيته بإنجاب ولد، قال :" لم أتمنى إنجاب ولد لأن البنات رزق"، وعرف بنفسه ب" أبو مجدولين".. أبو البنات".