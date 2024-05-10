«مليحة» عبر عن أوجاع الشعب الفلسطينى

ياسر رشاد - القاهرة - «المداح 4» مختلف عن الأجزاء السابقة ويقدم مزيداً من الرعب

مسلسلات الـ15 حلقة تستطيع توصيل الرسالة المطلوبة

الفنانة حنان سليمان عُرفت بوجهها الملائكى وملامحها الرقيقة الهادئة وموهبتها المميزة، ما جعلها تحتل مكانة كبيرة فى قلوب الجمهور، فهى تمتلك طاقة تمثيلية كبيرة تجعلها دائمًا متجددة، استطاعت ترك بصمتها منذ بداية ظهورها على الشاشة مع الفنان الكبير الراحل فريد شوقى فى فيلم «يارب ولد»، والمرأة المغلوبة على أمرها التى تفقد حياتها فى لحظة بسبب حزنها على زوجها، كما هى فى «المال والبنون»، حنان سليمان.

وتعتبر الفنانة حنان سليمان، إحدى الفنانات المصريات اللاتى استطعن خطف أنظار الجمهور بموهبتها الكبيرة التى مكَّنتها من الوقوف أمام عمالقة الفن فى بداية مشوارها الفنى، منهم الفنان القدير «أحمد عبدالعزيز» فى مسلسل «المال والبنون»، والفنان الراحل «محمود عبدالعزيز» فى مسلسل «رأفت الهجان» كما قدمت دور «موزة» فى مسلسل «الضوء الشارد» مع الفنان الكبير الراحل «ممدوح عبدالعليم»، بالإضافة للعديد من الأعمال الفنية الناجحة التى ما زالت عالقة فى أذهان الجمهور، وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى الدرامى كان آخرها مسلسلات «جولة أخيرة، الهرشة السابعة، المداح 3».

خاضت حنان سليمان السباق الرمضانى 2024 بمسلسلى «المداح» الجزء الرابع بطولة الفنان حمادة هلال، و«مليحة» مع الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والذى يناقش أهم القضايا فى العالم وهى القضية الفلسطينية.

تتحدث الفنانة حنان سليمان فى حوارها لـ«الخليج 365» عن دورها فى مسلسل «المداح4» والمفاجآت التى شهدتها أحداث المسلسل، ودورها فى مسلسل «مليحة» والتى تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية والأحداث التى شهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى ضرب مستشفى المعمدانى.

* حدثينا عن ردود الفعل عن مسلسل «مليحة».

- أقدم شخصية «أم» فى العمل، حيث يتناول المسلسل أحداثاً تاريخية تتعلق بالقضية الفلسطينية والتهجير القسرى الذى يتعرض له سكان قطاع غزة، ويركز على الحروب التى مر بها الشعب الفلسطينى، كما يسرد العمل الفترة الصعبة التى مر بها أهالى القطاع منذ 7 أكتوبر الماضى، وصولًا إلى الأحداث التى شهدها مستشفى المعمدانى.

على الرغم من أن الجميع شاهد ما حدث طوال الفترة الماضية، فإن الجيل الحالى ليست لديه معلومات كافية عن القضية، فهو لا يعلم سوى أن العدو هو إسرائيل فقط، ولكن الأعمال الفنية تستطيع توصيل القضية بجميع جوانبها ما يجعلها ترسخ فى الوجدان حتى لو كانوا قد شهدوا الأحداث،

كما أن مسلسل «مليحة» يمثل تحديًا صعبًا فى التنفيذ.

* كيف أثر «مليحة» على صُناعه؟

- المسلسل حمل أوجاع الشعب الفلسطينى على الشاشة ودائماً الشعب المصرى والعربى نتبنى قضية الشعب الفلسطينى ونحاول إبرازها فى الدراما وقد تأثرنا بما حدث وما زال يحدث ونتمنى حل القضية قريباً ورفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطينى.

* هل حجم الدور يفرق معك؟

- لا يفرق معى حجم الدور، فيمكن أن يكون الدور قصيراً ولكن يكون مؤثرًا فى أحداث العمل، أى أننى أكون سعيدة عندما يختارنى المخرج فى مشهدين، حيث أشعر حينها بأنه وجدنى مهمة فيهما وأنهما لهما تأثير فى العمل، فأحياناً يكون الدور الكبير خطراً على الشخصية، وفى الأدوار الكوميدية أحب دائمًا أن أكون متواجدة.

* حدثينا عن دورك فى مسلسل المداح 4 وكواليس العمل؟

- شخصيتى فى المسلسل أكثر تطورًا وتحمل الكثير من المفاجآت، لذلك كنت أحاول طوال الوقت التركيز على تصوير مشاهدى بإتقان، دون الالتفات إلى طبيعة الأحداث، كما حرصت على عدم التحدث مع زملائى فى العمل عن طبيعة أدوارهم حتى لا أشعر بالخوف.

أما عن الكواليس، فهناك نوع من التفاهم والاحترام المتبادل بين أبطال العمل فأنا أحبهم كثيراً وتحب التعامل معهم كأفراد، فدائماً ما أشعر بأننى وسط أسرتى الثانية، خاصة الفنان حمادة هلال لأنه مختلف وأداؤه قوى، فهو فنان مميز والعمل معه رائع.

< هل كانت هناك مشاهد صعبة خلال تصوير مشاهدك فى العمل؟

- لم تواجهنى أى صعوبات خلال تصوير المسلسل، فأنا دائمًا ما أبذل قصارى جهدى لتقديم الدور على أكمل وجه، دون تقصير، ولكن إذا شعرت بصعوبة فى أى من مشاهدى بطلب من المخرج مساعدتى لأنه أكثر شخص ملمٍ بالسيناريو.

< ما رأيك فى مسلسلات الـ 15 حلقة.. هل تستطيع تقديم الرسالة المطلوبة؟

المسلسلات الطويلة المليئة بالأحداث والتشويق حتى لو كانت بسيطة تعتبر مهمة، ولكن هذا لا يمنع أن مسلسلات الـ 15 حلقة يمكن أن توصل الرسالة المطلوبة بشكل أسرع بعيدًا عن المط والتطويل التى تشهده بعض المسلسلات، مثلما يحدث فى الأفلام السينمائية والأفلام القصيرة التى تستطيع توصيل الرسالة خلال مدة قصيرة.

< ما الاختلاف فى «المداح 4» عن الأجزاء السابقة؟

- وجود مفاجآت كثيرة فى العمل منها ظهور الفنان حمادة هلال بشخصيتين، فالجزء الرابع يشهد العديد من الأحداث المثيرة والشيقة.

كما أن الفنان حمادة هلال بذل جهداً كبيراً جدًا أثناء تصوير مشاهده.

< هل هناك أدوار ندمت على تقديمها؟

لا، لم أندم على أى دور قدمته من قبل، فأنا دائمًا ما أحاول أن أخلق مبررات لأى عمل لم يعجبنى، بالإضافة إلى أننى لا أشاهد معظم الأعمال الفنية التى أقدمها حتى لا أنتقد نفسى، فعندما أقدم دوراً وأجد انه لم يحقق النجاح المطلوب بحاول أن أرى الجزء الحلو منه حتى لا أندم.

* صرحت من قبل أنك ترفضين المساواة بين الرجل والمرأة.. لماذا؟

- نحن بالفعل متساوون فى كل شىء، ولكن المرأة هى الأهم فى المجتمع لأن الله اختصها بأشياء كثيرة لم يختص بها الرجل، فهى سبب وجوده فى الحياة.

كما أن المرأة لديها إمكانيات أكبر من الرجل، منها قدرتها على التحمل والاستيعاب والصبر وهذا لا يتوفر فى معظم الرجال.

< ما مدى رضاك عن مشوارك الفنى؟

- الحمد لله راضية عن مشوارى الفنى إلى حد كبير، على الرغم من أنه فى بعض الأحيان أشعر بأننى مقصرة، ولكن أحرص طوال الوقت على الاجتهاد حتى أخرج فى أفضل صورة.

* ماذا عن العمل مع الفنان محمد رمضان؟

- محمد شخصية مجتهدة وموهوبة، كما أنه إنسان راق وذوق فى معاملاته.

* ابنك الممثل الصاعد يحيى فودة.. هل تقومين بمساعدة أو التدخل فى اختيار أعماله؟

- لم أتدخل فى اختياراته على الإطلاق، ولكن نادرًا ما أقدم له النصيحة، فهو لديه موهبة التمثيل ليس لأنه ابنى ولكن لأنه فعلًا فنان موهوب ومجتهد ويريد دائمًا أن يطور من نفسه.