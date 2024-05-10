بوسي تطرح أغنيتها الجديدة "بحبك أنا" بالتعاون مع "روتانا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت المطربة بوسي، أغنيتها الجديدة "بحبك أنا" على طريقة الفيديو كليب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شركة روتانا.

ونشرت "بوسي"، مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "اسمعوا دلوقتي أغنيتي الجديدة بحبك أنا على قناة روتانا على اليوتيوب وجميع المنصات الموسيقية".

وكان الظهور الأخير للمطربة بوسي على السوشيال ميديا بجلسة تصوير نشرتها بمناسبة احتفالات شم النسيم، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير، وحازت الجلسة على إعجاب متابعيها.

يذكر أن، شقيقة المنتج وليد فطين طليق المطربة بوسي، اتهمت الأخيرة بقتل شقيقها، مبينة أن الراحل مات قهرا بسبب ما فعلته معه الفنانة.

وردت بوسي خلال ظهورها ببرنامج "العرافة" على اتهام شقيقة وليد فطين لها، قائلة: "إنها اعتادت على التزام سياسة الصمت، حول الاتهامات التي طالتها بسبب خلافاتها مع طليقها، ولا تحب الرد على أي أخبار غير حقيقية"، مضيفة : "اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقول اللي هي عاوزاه، هو ميت في السجن أصلا".