بالصور- إغلاق ميدان الإسماعيلية بسبب فيلم “المستريحة”… اليكم ما حدث

شهد “ميدان الإسماعيلية” في منطقة مصر الجديدة تجمّع عدد كبير من سكان المنطقة حول الفنان مصطفى غريب، أثناء تصوير مشاهد جديدة لفيلم ‘المستريحة’ المقرر عرضه في صالات السينما قريبًا.

وقد تمّ استئناف تصوير المشاهد بعد توقّفه خلال شهر رمضان المبارك، بسبب انشغال بعض نجوم العمل بتصوير أعمال درامية أخرى، حيث اختار المخرج عمرو صلاح ميدان الإسماعيلية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في الفيلم.

وقد لاقى المشهد استحسانًا كبيرًا من الجمهور، الذي التف حول الفنان مصطفى غريب بإطلالته كشخصية ‘عربي’ التي جسدها خلال شهر رمضان.

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فيلم ‘المستريحة’ من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، منتج منفذ علوي ابو العلا وإخراج عمرو صلاح.