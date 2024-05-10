“ديفا البوب اللبنانية”.. هيفاء وهبي تتصدّر غلاف L’Officiel Monaco

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على غلاف مجلة L’Officiel Monaco تحت عنوان The Lebanese Pop Diva – “ديفا البوب اللبنانية”.

وأطلّت هيفاء وهبي على الغلاف بالصورة الرسميّة الخاصّة بأغنيتها الجديدة “يا نحلة” الّتي تحصد نجاحاً كبيراً في الأيام الماضية وتتصدّر الترند، كما ظهرت على صفحات الإصدار الجديد بلقطاتٍ جديدة وساحرة.

وكتبت مجلة L’ Officiel Monaco العالميّة على حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام: “هيفاء وهبي، إحدى أبرز نجمات البوب في العالم العربي، تظهر على الغلاف الرقمي لمجلة L’Officiel Monaco!”.

وتابعت L’Officiel Monaco: “لقد أسرت هذه النجمة اللبنانية قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم بموهبتها المذهلة وجمالها. هيفاء وهبي حصدت شهرة واسعة بموسيقاها التي أظهرت موهبتها وسحرها الإستثنائيين. إنها ليست مغنية/ممثلة موهوبة للغاية فحسب، بل تُعتبر أيضًا كواحدة من أجمل النساء في العالم”.

بدورها، أعربت النجمة هيفاء وهبي عن سعادتها بهذا الظهور، فدوّنت عبر حسابها الموثّق على منصّة X “يسعدني أن أكون أوّل نجمة عربية تظهر على غلاف مجلة L’ Officiel Monaco. شكراً”.