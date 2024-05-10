نادر الأتات يتفوّق بجديده.. “مش بس حبيبك” في المرتبة الأولى!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم اللبناني نادر الأتات حالة من النجاح الاستثنائي بعد طرح أغنيته الجديد “مش بس حبيبك”، إذ استطاعت الأغنية أن تتصدّر المرتبة الأولى بين كل الإصدارات الفنية الحديثة.

وفي التفاصيل، اقتحمت أغنية “مش بس حبيبك” فور صدورها قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على “يوتيوب”، وبعد 3 أيام فقط تقدّمت الأغنية إلى المرتبة الأولى بين أحدث الأغنيات العربية في قائمة الفيديوهات الموسيقية على الموقع.

وتحظى الأغنية برواج واسع بين الجمهور وذلك يظهر في الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لمتابعين يستمعون إلى الأغنية في مختلف البلدان العربية ودول الإنتشار.

أغنية “مش بس حبيبك” هي من توزيع عمر صباغ والكليب من إخراج سعيد الماروق وإنتاج نادر الأتات. وتصدّر اسم الأغنية في محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع “تيك توك” و”إكس” في لبنان، والأردن والسعودية والمغرب وعدد من البلدان العربية.