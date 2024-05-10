باسم سمرة عن رأيه في السوشيال ميديا: "قلبت لجان وكل ما تدفع أكتر هيتقال كلام حلو أكتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان باسم سمرة، أسباب عدم ظهوره في البرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام بشكل متواصل، ورأيه في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال "سمرة"، في لقائه ببرنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر راديو "نجوم اف ام"، اليوم الخميس، إنه لا يحبذ الظهور الدائم في وسائل الإعلام إلا إذا كان سيتحدث عن عمل فني معين، مضيفًا: "بظهر لما يكون في حاجة أتكلم عنها زي ما أنا بتكلم دلوقتي عن مسلسل العتاولة، أنا معرفش أظهر من غير سبب".

وأضاف: "أنا مش بحب أظهر كتير في الإعلام والبرامج ومليش أوي في السوشيال ميديا، رغم أني عندي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لكن من يديرها أدمن خاص بي، وأنا مش متواصل عليها بشكل كبير".

وعن رأيه في السوشيال ميديا، أوضح باسم سمرة: "السوشيال ميديا قلبت لجان.. ممكن بالفلوس تخلي الناس تقول كلام هو مش حقيقي يتكلموا عن الفن والأداء بشكل عظيم، وكل ما تدفع أكتر هيتقال كلام حلو أكتر، لكن المرأة الحقيقية للفنان هي الجمهور والمتلقي، وأنا مش محتاج أقول أنا كويس ولا وحش، الجمهور هو اللي بيحكم في الآخر".

وشارك الفنان باسم سمرة مؤخرًا في بطولة مسلسل “العتاولة” خلال شهر رمضان 2024، من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، نهى عابدين، ميمي جمال، فريدة سيف النصر.

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