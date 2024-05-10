حسن عسيري يكشف عن رأيه في الفنانة أسيل عمران: مهايطية وراعية للحكي -فيديو

كشف الفنان والمنتج حسن عسيري عن رأيه في الفنانة أسيل عمران، حيث وصفها بأنها مهايطية وراعية للحكي في بعض الأحيان، وأشار إلى أنها من الوجوه المشرقة في الخليج وصديقته الشخصية.

وأكد عسيري أن أسيل عمران يجب أن تقرر ما إذا كانت ترغب في أن تصبح ممثلة سعودية بنسبة 100% وأن تركز جهودها على الدراما السعودية. كما أشار إلى أنه لا يعلم إن كانت قد شاركت في الدراما الكويتية أو الإماراتية أو قد عملت كليبات.

وأوضح عسيري أنه يروى أنه لم يشاهد أسيل عمران في الدراما السعودية، بينما يعتبرها فنانة متميزة تتمتع بوجه جذاب وموهبة عبقرية وإحساس غير عادي. وشجَّعها على الانضمام إلى الدراما السعودية لتعزيز حضورها ومساهمتها في هذا المجال.