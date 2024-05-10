فن ومشاهير

وصول جثمان والدة يسرا اللوزي لمسجد عمر مكرم (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - هاني رجب:

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنانة يسرا اللوزي، لمسجد عمر مكرم لتشييع جثمانها لمثواها الأخير.

وكان أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي، أعلن عن وفاة والدته عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك"، وعلق: "سوسن راحت لمحمود".

يذكر أن، آخر أعمال يسرا اللوزي كان مسلسل "صلة رحم" وعرض في موسم دراما رمضان 2024.

وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، سلوى محمد علي، صفاء جلال، بتول حداد، ومن تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن عرض فيلم "زهايمر" لـ عادل إمام بالسعودية 16 مايو

نرمين الفقي تشارك جمهورها أحدث جلسة تصوير أمام الأهرامات (صور)

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا