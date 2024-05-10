تركي آل الشيخ يكشف عن وصول الملاكم جاي أوبتايا للمشاركة في "حلبة النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن وصول الملاكم الأسترالي جاي أوبتايا للمشاركة في نزال "حلبة النار" المقرر إقامته يوم 18 مايو الجاري.

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" لوصول الملاكم الأسترالي الرياض وسط استقبال حافل من المنظمين، وظهر بالفيديو وهو يحتسي القهوة العربي وعلق "تركي": "وصول الملاكم جاي أوبتايا إلى الرياض استعداداً للمواجهة في حلبة النار".

وسيضم نزال "حلبة النار" عدد من مباريات الملاكمة بين عدد من أبرز الملاكمين حول العالم، إلى جانب الحدث الرئيسي الذي سيشهد نزال يجمع بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك، والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري.

وكشف "تركي" عن جوائز مالية تصل لـ 100 ألف دولار لمن يتوقع الفائز في النزال المرتقب، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "بخطوة بسيطة، توقع الفائز في نزال الأبطال حلبة النار لفرصة ربح جوائز تصل إلى 100 ألف دولار".

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، إلا أن تم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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