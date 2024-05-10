بسمة بوسيل تكشف عن أغنيتها الجديدة "البدايات" بتوقيع طليقها تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الفنانة بسمة بوسيل أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت "بسمة" على الأغنية: "البدايات أجمل بص حواليك واسأل، على فكرة الأغنية دي بتاعة تيمو، ولما قلت له أني عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة انه يديهالي، شكرًا جزيلًا ليك يا تيمو هذا الأمر يعني لي الكثير، أول أغنية رسمية في مشواري الفني كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي".

ورد "تامر" على "بسمة بوسيل" قائلا: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك وغنتيها غنا عظيم بجد أيوه أنا المدرب والمنتج، بس احساسك هو الموضوع كله، كل سنة وانتي طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيي والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، مبروك يا بسوم".

وطرحت "بسمة بوسيل" أغنيتها "البدايات" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 32 وسط تهنئة العديد من متابعيها وجمهورها.

وعلى الرغم من انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بشكل رسمي في شهر أبريل 2023، إلا أن تامر يحرص دائمًا على التواجد بالعديد من المناسبات الاجتماعية التي تجمع طليقته وأولاده تاليا وأمايا وادم، ويقوم بنشر صور ومقاطع الفيديوهات من هذه المناسبات وسط سعادة أولاده بحضوره، وأكد "تامر" بعد الانفصال أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لطليقته "بسمة" على الرغم من الانفصال.

يذكر أن تامر حسني يعود لشاشة السينما بفيلم "ري ستارت" وسط مشاركة عدد من نجوم ونجمات السينما المصرية وهم الفنانة هنا الزاهد، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة ساندي، الفنان عمرو عبد الجليل، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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