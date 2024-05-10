محمد رمضان يشارك بمهرجان موازين الموسيقي في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن مشاركته في مهرجان موازين الموسيقي المقرر إقامته في الفترة من 21- 29 يونيو المقبل بالعاصمة المغربية الرباط.

ونشر "رمضان" الملصق الدعائي للحفل المرتقب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "ثقة في الله أقوى حفلة في أكبر مهرجان موسيقي في أفريقيا والوطن العربي، موازين في بلدي الثاني المغرب مدينة الرباط برعاية جلالة الملك محمد السادس بارك الله في صحته وعمره"، وسيقام حفل الفنان محمد رمضان يوم السبت الموافق 29 يونيو.

وكان كشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن إحياء حفلًا غنائيًا في لبنان لأول مرة يوم 17 أغسطس المقبل.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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