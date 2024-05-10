شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فيلما للمخرج الراحل صلاح أبو سيف ضمن أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة العاشر من مايو مع ذكرى ميلاد المخرج الكبير الراحل صلاح أبو سيف، الأب الروحى للواقعية في السينما المصرية، والذى يمتلك في رصيده قرابة الـ 50 فيلما وضع عليها بصمته كمخرج مؤثر في السينما المصرية.



المخرج الراحل صلاح أبو سيف يمتلك في رصيده علامات بارزة منها 11 فيلما من بين قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية مما يعكس قيمته الكبيرة كمخرج.تلك الأفلام هى تبدأ من ريا وسكينة ثم شباب امرأة إلى أنا حرة مروراً بفيلم بين السماء والأرض.

ثم تأتى أفلام أخرى عظيمة لا تقل عما سبق هي فيلم بداية ونهاية، بالإضافة لفيلم القاهرة 30 ، ثم الفيلم الرائع الزوجة الثانية و السقا مات وأخيراً فيلم لا تطفئ الشمس، وهى الأفلام التي حظت بنجاح كبير ولا تزال إلى الآن محل احترام كبير من قبل محبى السينما سواء جمهور أو نقاد.