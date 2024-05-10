شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الأخير من سلسلة Snowpiercer يطرح يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الموسم الرابع والأخير من سلسلة Snowpiercer، على شبكة AMC، بعد شرائه من قناته الأصلية TNT، من المقرر أن يتم طرح الحلقات حصريًا على شبكتى AMC وAMC+ يوم الأحد 21 يوليو المقبل.

على أن يعرض الموسمان الأول والثاني من مسلسل Snowpiercer، حصريًا على AMC+ بدءًا من السبت 1 يونيو، مع طرح الموسم الثالث يوم السبت 8 يونيو المقبل.

ويدور المسلسل فى إطار خيال علمى، ويحكى قصة مجموعة تعيش على متن 1001 سيارة، وهؤلاء السكان هم من تبقى من البشرية بعد أن يتجمد الكوكب، وذلك حسب التقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale.

مسلسل Snowpiercer من بطولة جينيفر كونيلى، وديفيد ديجز، أليسون رايت، ميكي سومنر، سوزان بارك، إدو جولدبرج، كاتى ماك جينينس،لينا هال، أناليز باسو، سام أوتو، روبيرتو أوربينا، شيلا فاند وجايلين فليتشر.