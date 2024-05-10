شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: فيديوهاتى مع زوجتى عفوية وفيلم السرب أسرع عمل قبلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم دياب خلال ندوته بتلفزيون الخليج 365 إن الفيديوهات التي يقدمها هو وزوجته على السوشيال ميديا عفوية ولا يكون هناك تخطيط لها، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان يكون لا يعلم من الأساس بأمر التصوير، لكنه في جميع الأحوال لا يكون هناك اتفاق على ما سيتم تقديمه، موضحا أن زوجته مبتكرة ومؤلفة ومثقفة، وما يتم تقديمه لا يتعدي كونه مزحة.

وحول اختيار أدواره أكد "دياب" أنه يعود إلى زوجته في أغلب الأوقات، لكنهما مختلفان ولذلك من الممكن أن ترفض هى دور أو تراه غير مناسب لكنه يشعر بالراحة إليه فيقبله.

وتابع "دياب" أن مسلسل "مليحة" كان من أسرع الأعمال الذي قبلها، حيث ابلغ زوجته أنه لديه موعد مع المخرج عمرو عرفة وحين عدت إلى المنزل ابلغتها أنني سوف أقوم ببطولة مسلسل من 15 حلقة فى رمضان، مشيرا أنها كانت سعيدة لذلك، وشعرت بالسعادة بعدما قدمت دوري بشكل جيد، كذلك الأمر مع فيلم السرب، إذ قرأ سيناريو العمل في ساعتين فقط وبعدها أبلغ المنتج فتحي إسماعيل بالموافقة عليه، وبعدها قام بإمضاء العقود مباشرة.

وشارك دياب في فيلم السرب وهو يؤرخ لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.