شكرا لقرائتكم خبر عن 69 مليون دولار لفيلم The Fall Guy حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الحركة والأكشن The Fall Guy إلى 69 مليونا و570 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 3 مايو الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و16 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 32 مليونا و844 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و36 مليونا و726 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم The Fall Guy حول مؤدى حركات خطرة، stuntman، ومثل أي شخص في مجتمع الأعمال المثيرة، يتم تفجيره، وإطلاق النار عليه، وتحطيمه، وإلقائه عبر النوافذ، وإسقاطه من أعلى المرتفعات، كل ذلك من أجل الترفيه.

ولكن بعد تعرضه لحادث كاد أن ينهي حياته المهنية، يتعين على هذا البطل من الطبقة العاملة تعقب نجم سينمائي مفقود، وحل مؤامرة، ومحاولة استعادة حب حياته بينما لا يزال يقوم بعمله اليومي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم The Fall Guy ، أضاف 25.4 مليون دولار ليصبح المجموع الإجمالي 36.9 مليون دولار في شباك التذاكر الدولي، خلال 96 ساعة من العرض في صالات السينما العالمية حيث إن الفيلم كلف ميزانية تخطت 130 مليون دولار.

وسبق أن شارك جوسلينج في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم Barbie الذي تدور أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.