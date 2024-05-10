شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب انفصال هالة فؤاد عن أحمد زكى فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم، مع ذكرى رحيل الفنانة هالة فؤاد التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم فى الـ10 من مايو تاركة وراءها إطلالة هادئة وابتسامة مميزة فى كل أعمالها ظلت فى قلوب محبيها رغم رحيلها فى سن صغيرة بأعمال قليلة.

هالة فؤاد هى الفنانة الوحيدة التي تزوجت من الفنان أحمد زكى ورغم قصر مدة زواجهما إلا أنها تركت أثرا كبيرا لدى الفنان الراحل أحمد زكى خاصة أنها والدة ابنه هيثم الوحيد، والذى رحل عن عالمنا في سن صغيرة أيضاً.

وأكد الفنان الراحل أحمد زكى، خلال حوار نادر له، أنه طالب هالة فؤاد بالابتعاد عن الفن عقب إنجاب هيثم وهو ما حصل بالفعل، إلا أنها كانت تكتم بداخلها رفضاً لطلبه وضيقاً من ذلك الأمر، ما سبب فجوة بينهما امتدت فيما بعد وزادت خاصة أن أحمد زكى على حد وصفه طالبها بضرورة إنجاب أطفال آخرين كثر يصلوا لـ6 أبناء إن لزم الأمر.

كما أكد أنه كان صغيرا وقتها وكان يشعر بأنه سى السيد، وهو ما ثبت خطأه فيما بعد على حد قوله، مؤكداً أن ما فعله كان خطأ خاصة أنه كان يحبها جداً وفقاً لما قاله أيضاً.