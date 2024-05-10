شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السرب لأحمد السقا يتخطى 20 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم السرب نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، كما حصد الفيلم أمس مليونا و602 ألف و193 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 20 مليونا و403 آلاف و488 جنيها، خلال 9 أيام عرض.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 5 أفلام هى: السرب، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى، و"أسود ملون" بطولة بيومى فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلانى، أحمد فتحى، وميس حمدان، حسين البلاسى.