شكرا لقرائتكم خبر عن إيثان هوك ينتقد الشباب بسبب عدم مشاهدتهم للأفلام المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النجم العالمى إيثان هوك الشباب بسبب "عدم مشاهدة المزيد من الأفلام" في مقابلة جديدة مع MovieMaker، قال الممثل إنه لا يستطيع فهم سبب عدم مشاهدتهم المزيد من الأفلام في الوقت الذي تكون فيه متاحة بسهولة على منصات البث.

وقال هوك: "الشيء الذي لا أفهمه – وهذا يجعلني أبدو كبير السن – ولكن ما لا أفهمه عن الشباب اليوم هو لماذا لا يشاهدون المزيد من الأفلام، أعني أنهم على استعداد تام للإسراف في مشاهدة شيء يعرفون أنه جيد جدًا لأسابيع من حياتهم".

ومضى أيضًا ليقول إنه يعتقد أن هناك نقصًا في التعليم المحيط بصانعي الأفلام العظماء.

حيث أشار هوك قائلا:" إنهم لا يعرفون من هو فاسبيندر ولا يعرفون من هو إريك رومير ولا يعرفون من هو كوروساوا، لكنهم يفضلون بطريقة ما مشاهدة بعض المسلسلات التليفزيونية التي صدرت بالأمس والتي لن يتذكروها".

وتابع هوك قائلا: "أقول كل ذلك حتى لا أبدو مبتذلاً، ولكن هناك الكثير من التميز في الماضي، والعديد من هذه الأفكار حول ما نمر به جميعًا عاطفيًا وما نبحث عنه - الأصالة في حياتنا - كل هذه المواضيع الإنسانية المشتركة التي تحدث عنها الناس منذ قرون، السينما هي شكل فني شاب، لكن عمرها الآن 100 عام، وهناك الكثير من الأعمال الرائعة، ويمكنك سرقتها بجنون، لكنني مندهش دائمًا من عدد المرات التي يقول فيها الشباب، "أنا أحب الأفلام وأريد أن أصنع أفلامًا"، وهم لا يشاهدون الأفلام في الواقع."