شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجم القدير أحمد صيام بمهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل الفنان المصري القدير أحمد صيام خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، بالإضافة لتكريم أربع شخصيات بارزة في مجال المسرح والفن والإعلام، والتي أسهمت وقدمت الكثير للمسرح عموما ومسرح الطفل خصوصا.



تكريم النجم المصري أحمد صيام بمهرجان تطوان لمسرح الطفل

ومن المكرمين أيضا أحمد يعلاوي المدير الإقليمي السابق لوزارة الشباب والثقافة و التواصل – قطاع الثقافة – بتطوان، وحسن النفالي فنان ومناضل مسرحي ومدير مهرجان موازين و مدير ديوان عدة وزراء الثقافة، و رشيد بن زروق مسرحي من مدينة تطوان و عضو في مؤسسة المسرح الأدبي، وجواد الدفوف مقدم برنامج للأطفال بالإذاعة الجهوية بتطوان.



الفنان القدير احمد صيام

كما كرم محمد العربي الداودي الذي تم تكريمه بجائزة التميز التربوي، مدير مؤسسة تعليمية عمومية رائدة بتطوان، و فاتن الشرودي فنانة أكاديمية ومقدمة ورشات من دولة تونس، إضافة إلى ضيوف شرف المهرجان وهم الفنانين المصريين سامي مغاوري، وفادي فوكيه منسق المهرجان بجمهورية مصر العربية.

مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل يقام تحت شعار " المسرح في العصر الرقمي وتطور المدن الذكية " بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبتعاون مع إقليم تطوان ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة تطوان، ويختتم المهرجان فعالياته غدا السبت 11 مايو .