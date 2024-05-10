شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات وتعديلات فى شروط المشاركة بمهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث وعدل مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح فى شروط المشاركة بمهرجان المسرح العربى فى مسابقة العروض المسرحية ومسابقة البحث العلمى ومسابقة التأليف المسرحى، وجاءت التحديثات بناء على تقييمات أجرتها الهيئة على عمل المهرجان والمسابقات فى الدورات السابقة، معززة باستشارات واقتراحات مجلس الأمناء فى اجتماعه الأخير الذى عقد فى إطار الدورة 14 من مهرجان المسرح العربى ببغداد.

وجاءت التحديثات والتعديلات كالآتى.. يحتفظ المهرجان بمسارين للعروض وهى: العروض المتنافسة فى جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى لأفضل عمل مسرحى عربى، والثاني العروض المسرحية المستضافة، وقررت الهيئة فتح الباب أمام العروض التي قامت على معالجات عربية لنصوص غير عربية للمشاركة في التنافس في جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإلغاء شرط تاريخ الإنتاج، مع الإبقاء على شرط عدم قبول عروض سبق أن تقدمت للمشاركة في نسخ المهرجان السابقة إلا في حالة أنه قد تمت إعادة إنتاجها بعد ذلك التقديم.

وفيما يتعلق بمسابقات البحث العلمي وتأليف النص المسرحي، تم بحث تطوير آلية عمل المسابقات الثلاث (التأليف للكبار والتأليف للأطفال والبحث العلمي) من النواحي (الزمنية والمضمون والشروط)، وعليه، تقرر أن تنظم "الهيئة" مسابقة واحدة في كل عام، بالتداول للسنوات 2024 – 2026، فستنظم مسابقة البحث العلمي المسرحي في سنة 2024، إضافة لإلغاء شرط العمر للمتنافسين لتصبح مفتوحة لكل الأعمار، وستعلن الهيئة العربية للمسرح قريباً، شروط ومحور البحث ومواعيد المسابقة، وستنظم الهيئة مسابقة تأليف النص الموجه للطفل من سن 3 وحتى 18 سنة في سنة 2025، أما مسابقة تأليف النص الموجه للكبار (+18) ففي سنة 2026، وستعلن الهيئة في وقت لاحق من هذا العام شروط ومواعيد المسابقتين.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله: نسعى في كل عام إلى مراجعة عملنا، والمقدمات والآليات والنتائج، ووقفنا في كل عام أمام الجوانب التي تحتاج لانتباه وتغيير وتطوير؛ ولذا، فإننا من باب توسيع الفرص وفتح المجال أمام المبدعين فقد حررنا مسابقة البحث العلمي من إسار العمر، لتصبح المشاركة فيها متاحة لكل الأجيال، كما أننا قد فتحنا الباب أمام العروض العربية المسرحية التي تتأسس على معالجة نصوص غير عربية للتنافس في جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً في دوراتها السابقة، وكذلك فتحنا الباب للعروض المسرحية المستمرة بغض النظر عن تاريخ إنتاجها.