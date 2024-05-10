شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ومحمود العسيلى فى سهرة غنائية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما اليوم الجمعة بالرحاب، ويشاركه الحفل الفنان محمود العسيلى، ومن المقرر أن يقدم الثنائى باقة متنوعة من أشهر أغانيهما التى يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن تامر عاشور يستعد لإحياء حفل جديد في أبو ظبي برفقة الفنان أحمد سعد، وذلك يوم 29 من يونيو المقبل، كما طرح النجم تامر عاشور مؤخرًا أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

وكان النجم تامر عاشور حرص مؤخرا على تهنئة النجمة إليسا بعد طرح ألبومها الجديد "أنا سكتين"، بعد تأجيله أكثر من مرة، كما شارك عبر خاصية الاستوري على حسابه على "انستجرام"، مقاطع من أغاني الألبوم الجديد.