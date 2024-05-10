شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تستأنف تصوير مسلسل جودر 2 وتنتظر فيلم الفستان الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الفنانة ياسمين رئيس تصوير دورها في الجزء الثانى من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة وذلك بعد عرض الجزء الأول من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض الجزء الثانى في 15 حلقة أيضاً ولكن لم يتم حسم عرضه في رمضان 2025 أو في الأوف سيزون.

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وفى سياق آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها الفستان الأبيض خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهائها منة قبل عدة أشهر، حيث تقدم ياسمين بطولة الفيلم ويشاركها أسماء جلال وأحمد خالد صالح وميمى جمال وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف وإخراج جيلان علاء فى أول تجاربها الاخراجية.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض فى إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، فيلم "الفستان الأبيض" كان يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" قبل تغييره.