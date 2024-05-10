شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شقو يحقق 550 ألف جنيه إيرادات لية أمس الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف، أمس الخميس، إيرادات وصلت إلى 550 ألف جنيه، ليحقق المركز الثانى فى الإيردات بعد فيلم السرب الذى حقق ليلة أمس مليونا و600 ألف جنيه.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 5 أفلام هى: "شقو"، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى، و"أسود ملون" بطولة بيومى فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلانى، أحمد فتحى، وميس حمدان، حسين البلاسى، وفيلم السرب بطولة أحمد السقا.