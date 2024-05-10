شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السبكي عن نجاح فيلم شقو: مكنتش متوقع النجاح ده كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج كريم السبكي، إنه توقع نجاح فيلم شقو ولكن لم أكن اتخيل النجاح بالشكل ده، معقبا : "مشهد سقوط عمرو يوسف في السقوط كان صعب جدا ولما اتعاد أخر مرة كان جميل جدا".

وأضاف خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها معكم المذاع على قناة أون، : "كل الشخصيات مختلفة تماما عن الأخرى في فيلم شقو.. وعلمت بأن هناك جزء تانى من الفيلم من هو الاسكربت بيتكتب لأن المادة تنفع تستمر لجزء تانى".



وخلال اللقاء، تروي النجمة الكبيرة يسرا كيف عرض عمرو يوسف عليها الدور، وكيف استقبلت فكرة تقديم دور الشر بهذا الشكل لأول مرة خلال مشوارها الفني الكبير.

وتحدث الفنان عمرو يوسف حول كواليس التجربة التي تمثل عودته إلى شاشة السينما بعد غياب خمس سنوات.

أما كريم السبكي فيوضح كيف كان استقبال صناع العمل لنجاح الفيلم بشكل يفوق كل التوقعات، وحول خلفياته الرياضية التي أخرجت مشاهد الأكشن في الفيلم بهذا الشكل.