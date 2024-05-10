المغنية العالمية نيكي ميناج تشارك بمهرجان موازين في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان موازين الموسيقي عن استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في دورتها هذا العام والمقرر أن تقام في الفترة من 21- 29 يونيو المقبل بالعاصمة المغربية الرباط.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين على "انستجرام" الملصق الدعائي الخاص بـ "ميناج" وعلقت: “استعد لليلة لن تنساها".

وتواصل إدارة مهرجان موازين الكشف عن العديد من نجوم الغناء المشاركين في دورتها هذا العام والتي تضم نخبة من المطربين سواء من الوطن العربي أو حول العالم أبرزهم الفنان محمد رمضان، الفنانة عبير نعمة، سينترال سي، الفنانة اليمنية بلقيس، الفنان رامي عياش، الفنانة أنغام، الفنانة سميرة سعيد، كالفن هاريس، الفنانة كارول سماحة والفنانة نجوى كرم وآخرون.

مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2011، يتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، ويستقبل المهرجان سنويًا بمدينتي الرباط وسلا أبرز نجوم الغناء حول العالم.

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