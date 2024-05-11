شكرا لقرائتكم خبر عن هنومة نجمة بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة للتفكير خارج الصندوق يعود مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الي كلاسيكيات السينما المصرية ليختار الفيلم الرابع والرائع في قائمة استفتاء افضل 100فيلم مصري في استفتاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1996 فيلم باب الحديد ليكون بوستر الدورة الاربعين للمهرجان.

في لوحة تشكيلية بديعة بفرشاة الفنان التشكيلي رضا خليل تمثل النجمة هند رستم أو هنومة بائعة المياه الغازية وبجوارها سطل الزجاجات في مؤخرة احدي عربات القطار.

وقد استخدم المخرج المصري السكندري العالمي محطة مصر اللوكيشن الرئيسي لأحداث الفيلم، الذي عرض من خلال قصة حب مشكلة الحمالين في محطة مصر وسعيهم لانشاء نقابة تحفظ حقوقهم، الفيلم انتج عام 1958 ليحتل مكانة مميزة في تاريخ السينما المصرية العريقة.

البوستر يتسم بكلاسيكية الألوان وهو دليل علي ماحققه الفيلم من نجاح عبر الزمن من خلال العرض التليفزيوني بعد 64 عاما من عرضه الأول رغم سوء الحظ وعدم نجاحه في العرض الجماهيري الأول في دور العرض

يذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 1- 5 اكتوبر القادم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس ادارة الجمعية و رئيس المهرجان.

جدير بالذكر أن الفنان رضا خليل أمين الفنان المبدع في عالم التصوير, يعد واحدًا من أبرز الفنانين في مجال التصوير، حيث يتمتع بمهارات استثنائية وإبداع لا مثيل له في إيصال رسالته الفنية إلى العالم من خلال سجله الفني الممتد وتواجده الدائم في المعارض المحلية والدولية، إذ يظهر تأثيره الكبير على مشهد الفن التشكيلي.

وشغل رضا خليل عدة وظائف منها العمل كرسام صحفي بمؤسسة دار الهلال، حيث أثبت مهاراته في مجال الرسم والإبداع في تقديم المحتوى الفني، بالإضافة إلى كونه عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، جمعية فناني الغوري وعضو جمعية الجمعية الأهلية للفنون (أصالة).